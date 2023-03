Nietoperze tracą słuch na starość. I mają sposoby, jak sobie z tym radzić

czytaj dalej

Mięsożerne rośliny należące do dwóch nowych gatunków zostały odkryte w Andach. Należą one do rodzaju tłustoszy i chwytają swoje ofiary za pomocą lepkich liści. Jak tłumaczą badacze, poszukiwanie i ochrona takich gatunków to wyścig z czasem, są one bowiem szczególnie narażone na wyginięcie.