"Żyjemy w oku cyklonu". Czeka nas nie tylko walka, lecz także dostosowanie się do skutków katastrofy klimatycznej

Adaptacja do nowej rzeczywistości

Równoczesna walka z klimatem i pandemią

Eksperci ostrzegli, że szczyt COP26, którego w listopadzie gospodarzem ma być Wielka Brytania, nie zakończy się sukcesem, jeśli nie uczyni postępu w wysiłkach do przystosowania się do skutków zmian klimatu, tak jak w przypadku redukcji emisji dwutlenku węgla.

Wsparcie finansowe

Bogatsze państwa znalazły się pod presją, by połowę swoich środków finansowych, zagospodarowanych do walki ze zmianami klimatu, przeznaczyć na adaptację. Jednak ponad dekadę po tym, jak zobowiązały się do przeznaczenia funduszy na przystosowanie społeczeństw do warunków narzuconych przez zmiany klimatu i redukcję emisji, udział finansowy pozostaje uparcie niski.