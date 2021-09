"Wszyscy byliśmy skuleni, rzeczy spadały nam na plecy". Tornado w New Jersey

Huragan Ida sprawił, że przez część stanów New Jersey i Pensylwania przetoczyły się tornada. To, które pojawiło się w miasteczku Mullica Hill zrównało z ziemią całą okolicę.

Ida uderzyła w stan Luizjana 29 sierpnia, pozostawiła milion ludzi bez prądu, prawdopodobnie na wiele tygodni. Efektem pozostałości po huraganie są rekordowe ilości deszczu w północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych. Żywioł sprawił, że przez część stanów New Jersey i Pensylwania przeszły tornada. Według lokalnych mediów to, które pojawiło się w miejscowości Mullica Hill przyniosło wiatr wiejący z prędkością ponad 240 kilometrów na godzinę. Wiele domów zostało zniszczonych.

Niszczycielski żywioł

Inny świadek tornada porównał je z nadchodzącym końcem świata. - Przez pięć lub dziesięć sekund myślisz: czy nadchodzi koniec świata? - relacjonował Greg Rosenberger. Zobaczył tornado pędzące wprost do jego domu. - To była potężna ściana wiatru i widziałem, jak coś unosi się w powietrzu - mówił. - Sekundę lub dwie później okna zaczęły pękać i usłyszałem huki, które jak sądzę, były łamiącymi się drzewami - dodał.

Tornado w Mullica Hill w New Jersey

Tornado w Mullica Hill w New Jersey ENEX

Rośnie bilans ofiar śmiertelnych po huraganie

W regionie, który został ostrzeżony przed potencjalnie śmiercionośną powodzią, ale nie przygotował się na taki cios, zginęło w środę w nocy i w czwartek rano co najmniej 46 osób na obszarze od Maryland do Connecticut.

Według amerykańskiej agencji AP powołującej się na lokalne władze, co najmniej 23 osoby zginęły w New Jersey, 12 w Nowym Jorku oraz trzy w podmiejskim hrabstwie Westchester. Co najmniej pięć ofiar śmiertelnych odnotowano w Pensylwanii i jeden w Maryland. Sierżant policji stanowej z Connecticut, Brian Mohl, zginął po tym, jak jego samochód został zmieciony przez żywioł z drogi.