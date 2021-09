Rój pszczół zabił na plaży 63 pingwiny zagrożone wyginięciem

RPA. Pingwiny śmiertelnie użądlone przez pszczoły

Doktor Katta Ludynia, kierowniczka badań w organizacji Southern African Foundation for the Conservation of Coastal Birds (SANCCOB), zajmującej się ptakami morskimi, nazwała to zdarzenie w rozmowie z Agencją Reutera "niezwykle dziwnym wypadkiem".