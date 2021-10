Pogoda na weekend i kolejne dni. Będzie ciepło, na termometrach nawet do 23 stopni

Pogoda w ciągu kolejnych dni października niemal nie będzie się różnić od tej w czasie weekendu. Przed nami wiele słońca, a temperatura dojdzie nawet do 23 stopni Celsjusza. Jeżeli spadnie deszcz, to dopiero w połowie tygodnia i tylko miejscami.

W niedzielę czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Najwięcej słońca będzie we wschodniej części kraju. Temperatura maksymalna wyniesie od 16 stopni Celsjusza na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Wiatr powieje umiarkowanie, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, z południowego wschodu.

Pogoda w następnym tygodniu. Nadal ciepło

Poniedziałek przyniesie zmienne zachmurzenie - małe do umiarkowanego. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 21 st. C na Dolnym Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-wschodni skręcający na północno-zachodni.

Prognoza pogody na poniedziałek i wtorek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w dniach 03-07.10 Ventusky.com

Na wtorek synoptycy zapowiadają na ogół słoneczną aurę, nieco chmur pojawi się tylko na Pomorzu. Temperatura sięgnie maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 23 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać umiarkowany, okresami w porywach do 40-60 km/h, południowo-wschodni wiatr.

Pogoda w kolejnych dniach. Miejscami spadnie deszcz

W środę w zachodnich regionach zachmurzy się i popada. Poza tym należy się spodziewać małego i umiarkowanego zachmurzenia. Termometry pokażą maksymalnie od 15 st. C na Suwalszczyźnie do 19 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, okresami w silniejszy, południowo-wschodni wiatr.

Czwartek upłynie ze zmiennym zachmurzeniem. Na Podlasiu będzie małe, w centrum umiarkowane, a na południu duże. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami silniejszy, o kierunku wschodnim.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w dniach 03-07.10 Ventusky.com

