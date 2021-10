Pogoda na pięć dni, pogoda na weekend. Najpierw nawet 24 stopnie, później ochłodzenie. Miejscami spadnie deszcz, potem się wypogodzi

Temperatura we wtorek w najcieplejszym momencie dnia sięgnie miejscami 24 stopni Celsjusza. W kolejnych dniach zacznie robić się chłodniej i wszędzie na termometrach będziemy notować wartości rzędu kilkunastu stopni. W prognozie pogody na najbliższe dni widać deszcz, ale padający tylko lokalnie. Początek weekendu zapowiada się na ogół słonecznie.

We wtorek na krańcach zachodnich będzie pochmurno, wystąpią też opady deszczu. Poza tym czeka nas małe i umiarkowane zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 17 stopni Celsjusza na Podlasiu i Ziemi Lubuskiej do 24 st. C w Małopolsce. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, okresami w porywach osiągając prędkość do 40-60 kilometrów na godzinę, południowo-wschodni.

Pogoda na środę i czwartek. Spadek temperatury

Na środę dla zachodniej części kraju synoptycy prognozują pochmurną aurę z opadami deszczu, we wschodnich regionach będzie pogodnie. Termometry pokażą maksymalnie od 14-15 st. C na Ziemi Lubuskiej do 21 st. C na Podkarpaciu. Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, miejscami silniej, z kierunku południowego.

Prognoza pogody na środę i czwartek tvnmeteo.pl

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Czwartek zapowiada się na ogół pogodnie. Temperatura maksymalna sięgnie od 14 st. C na Podkarpaciu do 17 st. C na Pomorzu. Będzie wiać słaby i umiarkowany wiatr, z kierunków zmieniających się.

Prognoza pogody na piątek i sobotę tvnmeteo.pl

Pogoda na piątek i sobotę. Chłodniej, ale dużo słońca

Piątek upłynie pod znakiem małego i umiarkowanego zachmurzenia. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 14 st. C na Suwalszczyźnie do 17 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Powieje słaby i umiarkowany, wschodni wiatr.

W sobotę można spodziewać się na ogół słonecznej aury. Temperatura maksymalna wyniesie od 12 st. C na Podkarpaciu do 16 st C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, wschodni.

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl