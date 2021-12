Pogoda na kolejne dni. Mróz, opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Temperatura wzrośnie w weekend

Mróz, do kilku stopni, potrzyma w Polsce do czwartku. Temperatura w weekend w niektórych częściach Polski wzrośnie powyżej zera. W prognozie pogody na najbliższe dni widać opady śniegu, także o intensywnym charakterze.

Polska podczas najbliższej doby będzie pod wpływem układu wysokiego ciśnienia znad Krajów Bałtyckich. W środę zaznaczy się wpływ głębokiego układu niskiego ciśnienia Harry znad Wysp Brytyjskich, ze strefą frontu okluzji (łączenia się chłodnego frontu atmosferycznego z frontem ciepłym) nad terytorium Niemiec. Do północno-wschodniej części kraju napływać będzie jeszcze chłodne arktyczne powietrze, natomiast nad zachodnie regiony nieco cieplejsza, łagodniejsza masa powietrza polarno-morskiego.

Pogoda w środę 8 grudnia: wszędzie mróz

W środę na południu, zachodzie i częściowo w centrum kraju będzie przeważać pochmurna aura z lokalnymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, nad ranem w regionach tych może słabo popadać śnieg. Dla północy i północnego wschodu prognozowane są liczne rozpogodzenia, w tym w rejonie Suwałk i Olsztyna do zachmurzenia małego i bezchmurnego nieba.

Temperatura maksymalna wyniesie od -7 do -5 stopni Celsjusza w północno-wschodniej części kraju, do -2 i -1 st. C na zachodzie i południu. Wiatr na wschodzie kraju będzie słaby i północno-wschodni, a na zachodzie umiarkowany, w porywach dość silny, południowo-wschodni.

Prognoza pogody na czwartek i piątek tvnmeteo.pl

Pogoda w czwartek 9 grudnia: mróz i opady śniegu, miejscami intensywne

Na czwartek również synoptycy zapowiadają przewagę pochmurnej pogody. Od zachodu w głąb kraju będzie przesuwać się strefa słabych i umiarkowanych śniegu, które przejściowo mogą okazać się jednak intensywne. Spadnie od 6 do 10 centymetrów, zwłaszcza na Dolnym Śląsku. Śnieg słabo popadać może również nad ranem w rejonie północno-wschodniej Polski, niewykluczone są tam też opady marznące. Ryzyko ich wystąpienia istnieje również w drugiej części dnia na południu i południowym wschodzie.

Termometry pokażą maksymalnie od -5 do -4 st. C w północno-wschodnich regionach do -1 lub 0 st. C na południu i zachodzie. Powieje umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.

Prognozowana temperatura w ciągu kolejnych dni Ventusky

Pogoda w piątek 10 grudnia: rozpogodzenia

Śnieg, miejscami mokry, może intensywnie padać jeszcze w nocy z czwartku na piątek oraz w piątek nad ranem. Opady przewidywane są na wschodzie, północy i w centrum kraju. W ciągu dnia od zachodu prognozowane są liczne rozpogodzenia, a opady i pełne zachmurzenie utrzymają się jedynie na wschodzie, padać będzie jednak już słabo.

Temperatura sięgnie maksymalnie od -1 st. C na Suwalszczyźnie, przez 0 st. C w centrum, do 0-2 st. C w pasie południowym i zachodnim. Wiatr będzie słaby, na zachodzie południowo-zachodni, a na wschodzie południowo-wschodni.

Prognoza pogody na sobotę i niedzielę tvnmeteo.pl

Prognozowane opady w ciągu kolejnych dni Ventusky

Prognoza pogody na weekend

Nad ranem w sobotę na obszarze całego kraju czeka nas pochmurna i mglista pogoda, z lokalnymi rozpogodzeniami w ciągu dnia. Lokalnie możliwe są słabe opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach we wszystkich regionach zobaczymy maksymalnie od -1 do 1 st. C. Będzie wiać słaby, zmienny wiatr.

Niedziela zapowiada się podobnie. Nad ranem będzie pochmurno z mgłami w całej Polsce, a w ciągu dnia miejscami można spodziewać się rozpogodzeń. Na Podkarpaciu popada śnieg i deszcz ze śniegiem, możliwe są także opady marznące. Temperatura maksymalna wyniesie w całym kraju od -2 do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, zmienny.

Prognozowane porywy wiatru w ciągu kolejnych dni Ventusky

Autor:ps//rzw

Źródło: tvnmeteo.pl