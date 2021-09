Pogoda na jutro - wtorek 7 września. Dużo słońca w całym kraju

Pogoda na noc: noc lokalnie zapowiada się mglisto. Temperatura minimalna wyniesie od 3 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 12 st. C na Dolny Śląsku. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy.

Pogoda na wtorek 07.09

We wtorek zachmurzenie będzie małe, miejscami umiarkowane. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od 16 st. C na Podlasiu do 24 st. C na Dolnym Śląsku . Powieje słabo, z kierunku południowego.