Cyklon tropikalny Batsirai zmierza w kierunku Madagaskaru. "Mówi się, że będzie bardzo silny"

W kierunku Madagaskaru zmierza cyklon tropikalny Batsirai. Synoptycy prognozują, że miejscami może spaść do 300 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru sięgnąć nawet 200 kilometrów na godzinę. Niedawno w tę część Afryki uderzyła burza tropikalna, która zabiła ponad 50 osób.

- Nie jesteśmy gotowi, użyliśmy wszystkiego, co mogliśmy, by wzmocnić dom - powiedział Nivo, mieszkaniec nisko położonej części Antananarywy. - Bardzo się boję, bo mówi się, że cyklon będzie bardzo silny, uderzy o godzinie 8 rano, ale nie wiemy, czy dotrze tu wcześniej, jeśli tak, to nie będziemy mogli się ewakuować w nocy - dodał.