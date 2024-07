Tej nocy pełnia Koźlego Księżyca. Będzie wyjątkowo piękna

W nocy z soboty na niedzielę na niebie zalśni Koźli Księżyc. W tym roku przez dwie noce z rzędu będziemy mieli doskonałe warunki do obserwacji tarczy Srebrnego Globu, która - jak to latem bywa - wyda nam się szczególnie okazała i złotawa.

Inne plemiona nazywały tę pełnię Łososiowym, Malinowym czy Burzowym Księżycem. Celtowie zwali ją Księżycem Ziół lub Księżycem Miodu Pitnego, zaś ludy anglosaskie - Siennym Księżycem, w nawiązaniu do lipcowych sianokosów.

Szczególnie urokliwy spektakl

Kulminacyjny moment pełni Księżyca przypadnie w niedzielę o godzinie 12.17 polskiego casu. Oznacza to, że Srebrny Glob będzie prezentował się efektownie w nocy z soboty na niedzielę oraz z niedzieli na poniedziałek. Jak widać na zdjęciach przesłanych na Kontakt 24, nawet przed pełnią było na co popatrzeć.

Jedną z cech wyróżniających letnie pełnie księżyca na półkuli północnej jest to, że tarcza Księżyca znajduje się podczas nich nisko na niebie. Dzięki temu nasz naturalny satelita wygląda wtedy bardzo okazale, a na dodatek często przyjmuje malowniczą, złotawą barwę. Jest to spowodowane faktem, że jego odbite światło musi przejść przez grubszą warstwę ziemskiej atmosfery, która ma tendencję do rozpraszania krótszych, błękitnych fal.