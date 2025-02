Liczba szczurów gwałtownie rośnie. Będzie tylko gorzej

Zmiany klimatu sprawiają, że nasza planeta staje się coraz bardziej niegościnna dla wielu gatunków zwierząt, ale nie dla szczurów. Populacja tych gryzoni ma się znakomicie, ich liczebność stale rośnie w dużych miastach i nic nie wskazuje na to, że ma się to zmienić. Międzynarodowy zespół naukowców odkrył, dlaczego tak się dzieje.

- Szczury to fascynujące organizmy, ponieważ są doskonale przystosowane do życia wśród ludzi - powiedział w rozmowie z portalem Live Science, główny autor badania Jonathan Richardson z University of Richmond w USA.

Wzrost liczby szczurów w miastach

"Problem ze szczurami to wspólny problem"

- Problem ze szczurami to wspólny problem. Jedynym sposobem na jego rozwiązanie jest współpraca - powiedział Brown. Dodał, że aby utrzymać szczury z dala od miast, ludzie muszą ograniczyć ilość produkowanych odpadów żywnościowych, które umieszczają w zewnętrznych koszach na śmieci. One stanowią pożywienie dla szczurów. Jonathan Richardson spodziewa się, że populacja szczurów będzie nadal rosła na obszarach miejskich wraz z ocieplaniem się klimatu. Mimo to ma nadzieję, że badanie to zainspiruje miasta do rozpoczęcia gromadzenia większej liczby danych na temat szczurów. - Posiadanie większej liczby danych może pomóc naukowcom i urzędnikom miejskim współpracować w celu rozwiązania problemu rosnącej populacji szczurów i ich konsekwencji dla zdrowia i bezpieczeństwa - tłumaczył. - Nie chcemy żyć z takim zagęszczeniem lub powszechnością szczurów w naszych miastach, więc musimy zainwestować więcej w radzenie sobie z nimi teraz - dodał.