Spójrzcie w niebo. Tej nocy szczyt Leonidów

Listopad to miesiąc, w którym można podziwiać Leonidy. Ten rój meteorów aktywny jest od 10 do 21 listopada, a jego maksimum przypada na noc z 17 na 18 listopada. To najszybszy ze znanych rojów meteorów. Ich prędkość w atmosferze osiąga do 72 kilometrów na sekundę. W związku z tym, jak informuje Centrum Modelowania Meteorologicznego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (CMM IMGW), "możemy spodziewać się niezbyt wielu, ale dosyć jasnych meteorów, a nawet bolidów".