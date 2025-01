W środę rano czasu lokalnego przed Trump International Hotel w Las Vegas doszło do eksplozji samochodu marki Tesla. Szef straży pożarnej hrabstwa Clark Thomas Touchstone powiedział, że kiedy strażacy przyjechali na miejsce, by ugasić pożar samochodu, odkryli w środku jedno ciało. Dodatkowo pomniejsze obrażenia odniosło siedem osób wokół samochodu, z czego dwie przewieziono do szpitala w Las Vegas.