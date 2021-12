"The Sunday Times" o "niemal otwartym" zażywaniu narkotyków na terenie Izby Gmin. Spiker zapowiada reakcję

Spiker izby niższej brytyjskiego parlamentu Lindsay Hoyle poinformował, że jeszcze w tym tygodniu poruszy w rozmowie z policją temat rzekomego zażywania narkotyków na terenie Izby Gmin. Oświadczenie padło po doniesieniach gazety "The Sunday Times", która podała, że w brytyjskim parlamencie "zażywanie marihuany oraz kokainy odbywa się w sposób niemal otwarty".

Jak podał "The Sunday Times", ślady kokainy wykryte zostały podczas przeprowadzonych niedawno testów w 11 spośród 12 toalet na terenie parlamentu, w tym w tych, do których dostęp mają osoby tylko ze stałą przepustką parlamentarną.

Ponadto, jak podał "The Sunday Times", jeden z byłych już posłów miał umieścić swojego dilera narkotykowego na liście asystentów, aby w ten sposób płacić mu za dostawy, ten sam były poseł miał według pogłosek sam handlować narkotykami, a jeden z poselskich asystentów miał w ciągu minionego roku zostać wyrzucony z pracy po tym, jak wyszło na jaw, że zażywa kokainę.

- Doniesienia o zażywaniu narkotyków w parlamencie podane przez "The Sunday Times" są głęboko niepokojące i poruszę je priorytetowo rozmowie z policją metropolitalną. Oczekuję, że zobaczę pełne i skuteczne egzekwowanie prawa. Podczas gdy parlament zapewnia szerokie wsparcie dla każdego pracownika lub parlamentarzysty, który może potrzebować pomocy w związku z zażywaniem narkotyków - i zachęcam każdego, kto zmaga się z takimi problemami, aby skorzystać z takiej pomocy - dla tych, którzy zdecydują się zignorować prawo i będą szkodzić reputacji tej instytucji, sankcje będą poważne - oświadczył Hoyle.

O pomyśle przyprowadzenia do parlamentu psów szkolonych do wykrywania narkotyków wspomniał poseł Charles Walker, który jest przewodniczącym komisji administracyjnej, ale jak podaje Sky News, również Hoyle bierze to pod uwagę.