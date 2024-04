Dwa konie zbiegłe z próby wojskowej były operowane

- Mamy nadzieję, że oba konie wyzdrowieją. Jest zbyt wcześnie, by powiedzieć na pewno, czy wyzdrowieją na tyle, by wrócić do oficjalnych obowiązków. Zapewniono im jednak najlepszą możliwą opiekę weterynaryjną – relacjonował.

- Quaker był również operowany w nocy, ale we wczesnych godzinach porannych zdecydowano się przenieść go do szpitala dla koni. Zakres obrażeń nie jest do końca jasny, ale na tym etapie nie sądzimy, by doszło do złamania kości. Obrażenia wskazują na poważne rany szarpane - dodał.