Chcieli sprzedać ludzkie czaszki i spreparowane głowy. "Szokująca" aukcja wycofana

W sprawie głos zabrał m.in. Neiphiu Rio, premier indyjskiego stanu Nagaland. Potępił on planowaną aukcję, opisując ją jako przejaw dehumanizacji i wciąż obecnej przemocy kolonialnej - podaje "The Guardian". Zgodnie z relacją brytyjskiego dziennika w sprawę zaangażowało się też stowarzyszenie Forum for Naga Reconciliation (FNR). Działająca na rzecz sprowadzenia przechowywanych w muzeach szczątków ludu Naga organizacja zaapelowała o ich zwrot, podobnie jak innych wywiezionych przedmiotów.