Notowania Borisa Johnsona słabną. Sondaż: większość wyborców Partii Konserwatywnej chce jego rezygnacji

69 procent ankietowanych uważa, że premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson powinien zrezygnować z tej funkcji - wynika z sondażu, który we wtorek wieczorem przeprowadził ośrodek YouGov. W badaniu po raz pierwszy także większość wyborców Partii Konserwatywnej wyraziła wolę, by brytyjski szef rządu opuścił stanowisko.

Rezygnacje kluczowych ministrów

We wtorek po południu, w odstępie kilku minut, rezygnację złożyło dwóch kluczowych członków jego rządu - minister finansów Rishi Sunak i minister zdrowia Sajid Javid. Obaj wyjaśnili, że stracili zaufanie do szefa rządu w związku ze sprawą posła Chrisa Pinchera, byłego już zastępcy whipa, czyli osoby dbającej o dyscyplinę w klubie parlamentarnym. Johnson powołał go w lutym na to stanowisko, a wcześniej na stanowisko wiceministra spraw zagranicznych, mimo że słyszał, iż ten od dawna miał się dopuszczać molestowania seksualnego.