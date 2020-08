Wypadek polskiego autokaru na Węgrzech. Nie żyje jedna osoba, wśród ciężko rannych pięcioletnie dziecko

Na autostradzie na Węgrzech doszło do wypadku polskiego autokaru. Jedna osoba zginęła, a 34 zostały ranne - podał w niedzielę rzecznik węgierskiego Krajowego Pogotowia Ratunkowego Pal Gyoerfi.

Węgierskie służby ratownicze skierowały do akcji dwa helikoptery i 14 karetek pogotowia. Trzy osoby, w tym pięcioletnie dziecko, są ciężko ranne - podała agencja MTI. Autokar zjechał z autostrady i stoczył się do rowu. Przyczyny wypadku nie są na razie znane - poinformowała węgierska policja. Karol Biernacki, konsul honorowy RP w Segedynie, przekazał w telewizji państwowej, że do wypadku doszło na autostradzie M5 w okolicy miasta Kecskemet.