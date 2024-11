"Uzbrojeni mężczyźni weszli do baru w poszukiwaniu konkretnej osoby". Otworzyli ogień

W meksykańskim mieście Villahermosa "uzbrojeni mężczyźni weszli do baru w poszukiwaniu konkretnej osoby". Zastrzelili co najmniej sześć osób, a dziesięć zostało rannych.

Do ataku doszło w mieście Villahermosa, w nadmorskim stanie Tabasco, na południowym wschodzie Meksyku. To właśnie tu w ostatnim czasie coraz częściej dochodzi do aktów przemocy.