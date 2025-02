Szef NATO: wiemy, co mamy robić, idziemy w dobrym kierunku

Podążamy we właściwym kierunku, krok za krokiem. Europejscy sojusznicy zwiększają swoje wydatki - powiedział szef NATO Mark Rutte, zapowiadając spotkanie europejskich ministrów obrony w Kwaterze Głównej NATO w ramach posiedzenia Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy. Wydarzenie komentował korespondent TVN24 Maciej Sokołowski.

W czwartek w Kwaterze Głównej NATO odbędzie się posiedzenie Grupy Kontaktowej do spraw Obrony Ukrainy, w którym wezmą udział europejscy ministrowie obrony. Przewidziano też sesję dotyczącą odstraszania i obrony przed potencjalnymi wrogami oraz nieformalne spotkanie Rady NATO z udziałem ministra obrony Ukrainy Rustema Umerowa oraz Wysokiej Przedstawicielki UE do spraw Zagranicznych i Bezpieczeństwa Kai Kallas.

W środę korespondent TVN24 Maciej Sokołowski mówił z Brukseli o celu tego posiedzenia oraz osobach, które wezmą w nim udział. - To tak zwana grupa z Ramstein, grupa krajów, które chcą pomagać Ukrainie konkretnie i realnie, wysyłając sprzęt do tego właśnie kraju. Spotyka się w różnych formatach, w różnych miejscach, często właśnie w bazie Ramstein, stąd ta właśnie nazwa - wyjaśnił.

- Pit Hexet jest już w Brukseli i wszyscy czekają na te deklaracje, na te słowa, które padną ze strony Amerykanów - powiedział. Sokołowski wymienił tutaj żądania Stanów Zjednoczonych w sprawie zwiększenia przez sojuszników wydatków na obronność do 5 procent PKB.

Szef NATO: podążamy we właściwym kierunku, krok za krokiem

Na konferencji prasowej w sprawie nadchodzącego spotkania głos zabrał sekretarz generalny NATO Mark Rutte. - Jedno zagadnienie, które jest najważniejszy, to wydatki na obronność. Mamy bardzo szeroko zakrojone plany, aby miliard naszych obywateli był bezpieczny w świecie, który jest coraz bardziej niebezpieczny, ale musimy mieć także sposób na wprowadzenie tych planów. Toczą się prace, aby przyjąć ambitne nowe cele - zapowiedział.

Jak wskazał, te nowe cele możliwościowe będą kluczowe w odstraszeniu każdego potencjalnego wroga. - Wymaga to tego, że wszyscy sojusznicy, zwłaszcza w Europie i w Kanadzie, będą wydawać znacząco więcej. Wiemy, co trzeba zrobić. Podążamy we właściwym kierunku, krok za krokiem. Europejscy sojusznicy zwiększają swoje wydatki - zaznaczył.