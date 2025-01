Trzy lata po brutalnym morderstwie. 29-letnia Polka upamiętniona na Malcie

Zlokalizowany w Ogrodzie Niepodległości w maltańskiej Sliemie gigantyczny posąg kota zdobi od teraz obroża z napisem "Paulina Dembska". Detal upamiętnia zamordowaną w okolicy Polkę. Autor rzeźby Matthew Pandolfino postanowił zawiesić go z okazji trzeciej rocznicy zbrodni, by w ten sposób oddać hołd znanej z miłości do zwierząt 29-latce - informuje portal Times of Malta. Kobieta na Malcie mieszkała od dłuższego czasu. W mediach społecznościowych publikowała entuzjastyczne teksty na temat wyspy.