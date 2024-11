Rosja wyrzuca brytyjskiego dyplomatę. Odpowiedź Londynu "przyjdzie we właściwym czasie"

Władze Rosji nakazały brytyjskiemu dyplomacie opuszczenie kraju w ciągu dwóch tygodni, uzasadniając to rzekomym wykryciem śladów wskazujących na jego działalność szpiegowską – podała we wtorek rosyjska agencja Interfax, powołując się na Federalną Służbę Bezpieczeństwa (FSB). Londyn odrzuca zarzuty Rosji – przekazał we wtorek rzecznik premiera Keira Starmera.