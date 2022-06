Były prezydent Mołdawii Igor Dodon usłyszał zarzuty przekroczenia uprawnień

Igor Dodon został oskarżony o to, że zezwolił na niezgodne z prawem podpisanie umowy na zakup energii - poinformował mołdawski portal Newsmarker. Zdaniem prokuratury były prezydent Mołdawii naraził budżet państwa na wielomilionowe straty.

