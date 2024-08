Śmierć Matthew Perry'ego. Zwrot w śledztwie

Co najmniej jedna osoba została aresztowana w związku ze śmiercią Matthew Perry’ego - informują amerykańskie media. Kilka osób usłyszało zarzuty związane z dostarczeniem ketaminy - narkotyku, który doprowadził do zgonu aktora. To między innymi jego asystent i dwóch lekarzy. Aktor, znany głównie z roli w serialu "Przyjaciele", zmarł w październiku 2023 roku. W jego żołądku znaleziono ketaminę. Policja badała, w jaki sposób Perry zdobył ten narkotyk.