Konie biegały po centrum Londynu

Brytyjska policja złapała należące do wojska konie, które w środę biegały bez jeźdźców po centrum Londynu. Kilka osób zostało rannych. Ucierpiały także zwierzęta. Służby nie sprecyzowały, ile koni wydostało się na wolność.

Londyńska policja poinformowała, że przed godziną 9 dostała zgłoszenie o należących do wojska koniach, które swobodnie biegają po centrum miasta. Na opublikowanych zdjęciach widać było, że jeden z koni był prawdopodobnie zakrwawiony.

Tuż przed południem służby przekazały, że wszystkie konie zostały schwytane. Nie podano, ile koni biegało wolno po centrum brytyjskiej stolicy, jednak na zdjęciach i nagraniach widać, że były one co najmniej dwa.

Według londyńskiego pogotowia ratunkowego załogi brały udział w trzech zdarzeniach z udziałem koni, do których doszło na Buckingham Palace Road, Belgrave Square oraz na skrzyżowaniu Chancery Lane i Fleet Street. Dodano, że do wszystkich tych zdarzeń doszło w ciągu 10 minut. Czterem osobom udzielono pomocy na miejscu, a następnie przewieziono je do szpitala - informuje londyńskie pogotowie ratunkowe.