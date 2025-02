Odgryzła gwałcicielowi język, została skazana. Sąd wraca do sprawy

6 maja 1964 roku Choi, która miała wówczas zaledwie 18 lat, broniła się przed próbą gwałtu ze strony 21-letniego napastnika, odgryzając mu 1,5 cm języka. Policja skierowała jej sprawę do prokuratury.

Po 61 latach walczy o sprawiedliwość

#MeToo to próba zwrócenia uwagi na problem molestowania seksualnego kobiet. Akcja nabrała szczególnego rozgłosu w 2017 roku po oskarżeniach wobec jednego z producentów filmowych w Hollywood, Harveya Weinsteina. Wówczas wiele znanych kobiet zaczęło publicznie mówić o swoich doświadczeniach z molestowaniem i oznaczać historię opisane w mediach społecznościowych hasztagiem #MeToo. Weinstein za przestępstwa seksualne został skazany na 23 lata więzienia.

Sąd najwyższy zatwierdził apelację

Sąd rejonowy, który wydał pierwotny wyrok w sprawie Czoi, odrzucił jej wniosek z powodu niewystarczających dowodów na to, że kobieta została bezprawnie zatrzymana i zmuszona do złożenia zeznań w trakcie śledztwa. Kobieta ostatecznie odwołała się do sądu najwyższego w Pusan, który początkowo podtrzymał decyzję sądu niższej instancji, "nie dopatrując się błędów w orzeczeniu". Kobieta nie dała jednak za wygraną i po ponad trzech latach przesłuchań sąd najwyższy w południowo-wschodnim mieście Pusan w ubiegły czwartek zatwierdził apelację Czoi.