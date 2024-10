Kontrowersyjne słowa Brauna. Bosak: na tym polega demokracja

- Demokracja polega na tym, że różne głosy powinny wybrzmiewać w środku instytucji parlamentarnych czy pseudoparlamentarnych - mówił w "Kropce nad i" w TVN24 Krzysztof Bosak z Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Odniósł się w ten sposób do zachowania Grzegorza Brauna w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim nad pomocą dla Ukrainy. Zdaniem Katarzyny Lubnauer, wiceministry edukacji narodowej, Braun jest "prorosyjski i wyraźnie antyukraiński".

Europarlament dał we wtorek zielone światło pożyczce dla Ukrainy w wysokości do nawet 35 miliardów euro, która ma zostać spłacona z dochodów z zamrożonych rosyjskich aktywów. Ta pożyczka to wkład Unii w uzgodnione w czerwcu wsparcie G7 dla Ukrainy w łącznej wysokości około 45 miliardów euro

.Jeszcze w czasie dyskusji na mównicę wyszedł eurodeputowany Konfederacji Grzegorz Braun. - O co tu chodzi? To napad na bank? Ja nie chcę uczestniczyć w takich działaniach. Dyskutujecie o pieniądzach, które nie są wasze - powiedział. Powtarzał też antyukraińską narrację, forsowaną między innymi przez władze na Kremlu. - Reżim kijowski to prawdopodobnie jeden z najbardziej skorumpowanych i zabójczych dla własnych obywateli reżimów w historii Europy - mówił.

Bosak: na tym polega demokracja

O tej sprawie dyskutowali w "Kropce nad i" w TVN24 Katarzyna Lubnauer z Koalicji Obywatelskiej, wiceministra edukacji narodowej, oraz Krzysztof Bosak z Konfederacji, wicemarszałek Sejmu.

- Myślę, że można krytykować ten program, natomiast ja bym użył innych zupełnie argumentów. Moim zdaniem to, co tam jest, w ogóle jest pomyleniem ról. To nie państwa członkowskie powinny się zadłużać, żeby finansować Ukrainę. To Ukraina powinna się zadłużyć w państwach, które chcą pożyczyć pieniądze Ukrainie - mówił Bosak.

- Z tego, co się orientuję, to główna wada tego programu polega na tym, że jest to kolejny program emisji długu przez Unię Europejską po to, żeby komuś rozdać pieniądze. Nie widzę żadnego powodu, żeby Polska w tym uczestniczyła - kontynuował.

Mówił, że Ukrainie "nie trzeba pomagać, ale można" i dodał, że "każde państwo powinno pomagać proporcjonalnie do swoich możliwości i do woli obywateli".

Dopytywany, czy zachowanie Grzegorza Brauna nie kompromituje Polski na arenie międzynarodowej, odparł: - To zależy od poglądów. Są tacy ludzie, którzy mają takie poglądy jak Grzegorz Braun i się cieszą, że one są wyrażone w Parlamencie Europejskim. Są tacy, którzy mają trochę inne. Są tacy, którzy mają zupełnie przeciwne. Uważam, że w gronie 750 europosłów, gdzie mamy ludzi, którzy potrafią sobie wywiesić sierp i młot na biurze w Parlamencie Europejskim, gdzie mamy ludzi, którzy latają tam z różnymi tęczowymi flagami (...), jest też miejsce dla Grzegorza Brauna.

- Myślę, że demokracja polega na tym, że różne głosy powinny wybrzmiewać w środku instytucji parlamentarnych czy pseudoparlamentarnych - dodał wicemarszałek Sejmu.

Lubanuer: Braun jest prorosyjski i wyraźnie antyukraiński

Katarzyna Lubaner oceniła, że europoseł Braun jest "prorosyjski i wyraźnie antyukraiński". Podkreśliła, że Braun pozostaje członkiem Konfederacji, mimo że w grudniu ubiegłego roku użył gaśnicy w Sejmie.

- Człowiek, który was reprezentuje i od którego się nie odcinacie, który w dalszym ciągu, jak rozumiem, jest członkiem Konfederacji, jest prorosyjski i krzyczy "złodzieje, złodzieje" w momencie, w którym Unia Europejska chce (pomóc Ukrainie - red.) - zaznaczyła.

- Nie pozbywacie się go ani wtedy, kiedy postępował w sposób antysemicki. Przypomnę, że użył gaśnicy, atakując między innymi kobietę, i w ten sposób zagroził jej życiu - mówiła dalej wiceministra.

Lubanuer: Braun jest prorosyjski i wyraźnie antyukraiński TVN24

Bosak: to jest ustawa o małżeństwach homoseksualnych

Goście programu odnieśli się także do przedstawionego przez ministrę ds. równości Katarzynę Kotulę projektu ustawy o związkach partnerskich.

Bosak stwierdził, że "to nie jest ustawa o związkach partnerskich, to jest ustawa o małżeństwach homoseksualnych". - Oni przepisali większość przepisów z Kodeksu rodzinnego dotyczących małżeństwa i rodziny, nazwali to, że to są związki partnerskie, udają, że to jest inna osoba prawna - powiedział.

- Właściwie nie wiadomo, po co oni w ogóle, chyba tylko dla zmylenia opinii publicznej, wprowadzają tę heteroseksualną wersję związków partnerskich, bo ona do złudzenia przypomina małżeństwo. Właściwie trudno powiedzieć, po co ktoś miałby to zawierać, skoro jest to tak podobne, (...). Jesteśmy temu przeciwni, ponieważ uważamy, że nie ma powodu, żeby tworzyć nowe osoby prawne i rozmywać prawo rodzinne - dodał.

Bosak: to jest ustawa o małżeństwach homoseksualnych TVN24

Lubnauer: rozwiązania zaprezentowane przez minister Kotulę są bardzo zachowawcze

Głos zabrała także Katarzyna Lubnauer. - Nie mam żadnych wątpliwości, że jeżeli chodzi o związki partnerskie, które są obecne w większości krajów Unii Europejskiej, (...), większość takich związków zawierają pary heteroseksualne, nie homoseksualne. Homoseksualne są tylko mniejszą częścią - powiedziała.

Przekonywała, że rozwiązania zaproponowane przez ministrę Kotulę są "bardzo zachowawcze". - Uważam, że polskie społeczeństwo zaakceptowałoby dużo dalej idące (rozwiązania - red.) - dodała.

Autorka/Autor:mjz/kab

Źródło: PAP