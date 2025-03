Mężczyzna zginął potrącony przez kolumnę prezydenta

Nairobi, stolica Kenii Źródło: Reuters Archive

Nie żyje 79-letni Brytyjczyk, potrącony w Nairobi przez pojazd z kolumny kenijskiego prezydenta. Kierowca pojazdu, który nie zatrzymał się po potrąceniu, został zatrzymany przez policję. Media przypominają, że w przeszłości dochodziło już do śmiertelnych potrąceń z udziałem kolumny prezydenta lub wiceprezydenta Kenii.

79-letni Edgar Charles Frederick zmarł w czwartek po potrąceniu przez samochód na jednej z głównych dróg Nairobi - przekazało w piątek BBC. Według doniesień cytowanych przez brytyjskiego publicznego nadawcę, mężczyzna został potrącony przez "pojazd pomocniczy" kolumny prezydenta Williama Ruto, który na czwartek miał zaplanowane spotkania z mieszkańcami stolicy Kenii. Rzecznik policji Michael Muchiri potwierdził, że pojazd należał do "administracji regionalnej" i "zapewniał wsparcie dla ochrony prezydenta".

Zginął potrącony przez kolumnę prezydenta

Na filmach udostępnionych na platformach społecznościowych widać zakrwawionego 79-latka leżącego na asfaltowej trasie. Policja poinformowała, że kierowca, który nie zatrzymał się po potrąceniu 79-latka, stanie przed sądem. Mężczyzna został zatrzymany, a następnie zwolniony za kaucją. Muchiri w rozmowie z BBC przekazał, że Frederick przyleciał z Wielkiej Brytanii, by spotkać się z mieszkającą w Kenii siostrą i siostrzeńcem.

Wypadek wywołał oburzenie w mediach społecznościowych. Część komentujących wyraziło wątpliwość co do liczebności prezydenckiego konwoju oraz zadawało pytania, dlaczego poruszał się on z dużą prędkością. "Według policji kolumna prezydencka, składająca się często z kilkudziesięciu pojazdów, porusza się z dużą prędkością ze względów bezpieczeństwa" - wskazał portal CNN.

Wypadki z udziałem prezydenckich konwojów

Czwartkowy wypadek w Nairobi nie jest pierwszym śmiertelnym wypadkiem z udziałem prezydenckiej kolumny w Kenii. BBC przypomina, że w przeszłości dochodziło już do śmiertelnych potrąceń z udziałem kolumny prezydenta lub wiceprezydenta tego kraju.

Kolumna prezydencka na zdjęciu opublikowanym na stronie prezydenta Kenii w 2021 roku Źródło: State House Kenya

