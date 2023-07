"Ten rząd jest całkowicie szalony". Blokady na autostradach, protest przed giełdą i kwaterą główną armii

Protesty trwają też w samej stolicy. Demonstranci, z których wielu to żołnierze rezerwy, utworzyli ludzkie łańcuchy i zablokowali jedno z wejść do kwatery głównej Sił Obronnych Izraela w centrum Tel Awiwu. Przed giełdą odpalono świece dymne, uderzano w bębny, wznoszono transparenty z napisami "Uratujmy nasz startupowy naród" i "Dyktatura zabije gospodarkę".

Kolejna grupa demonstrantów zebrała się przed siedzibą Histadrut, największego związku zawodowego w Izraelu, domagając się, aby organizacja wezwała do strajku generalnego, który może sparaliżować gospodarkę kraju - pisze agencja AP i przypomina, że związek wezwał do strajku w marcu, co przyczyniło się do zamrożenia przez Netanjahu prac nad reformami.