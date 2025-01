Życie muzyka w rękach reżimu? "Historia chaosu"

Czy mający miliony fanów gwiazdor muzyki pop z Iranu został skazany na śmierć, czy to tylko gra Teheranu i muzyk dostanie 74 dotkliwe baty, po których sprawa bluźnierstwa wobec proroka się zakończy? Amir Tataloo był już wykorzystywany przez reżim, a teraz wydaje się, że znaleziono jeszcze jeden sposób na to, by się mu przysłużył. Materiał magazynu "Polska i Świat". Całe wydanie dostępne w TVN24 GO.