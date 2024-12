Pięciolatek uratował życie swojemu ojcu. "Zareagował natychmiastowo"

"Matyáš zareagował natychmiastowo, na czas i we wzorowy sposób. Dziękujemy i bardzo pochwalamy!" - podkreślono we wpisie. Służby medyczne doceniły pięciolatka, wręczając mu specjalną naklejkę "Pomogłem uratować ludzkie życie" i zapraszając go do bazy lotniczej, gdzie miał okazję zobaczyć między innymi śmigłowiec ratunkowy. Z jego wizyty, na którą przybył z mamą, służby opublikowały także kilka zdjęć.