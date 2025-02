Nie żyje Clint Hill. To on pierwszy rzucił się, by osłonić podczas zamachu Johna F. Kennedy'ego

Nie żyje agent Secret Service Clint Hill

- Naszą odpowiedzialnością tamtego dnia było chronić prezydenta i zawiedliśmy. Nie ma co do tego wątpliwości, bo prezydent Kennedy stracił życie. Czułem się winny, bo tamtego dnia ze wszystkich agentów prezydenckiej ochrony to ja miałem szansę żeby coś zrobić, ze względu na rozwój sytuacji, na to jak byliśmy rozlokowani. Ale nie byłem w stanie wystarczająco szybko znaleźć się we właściwym miejscu. Bardzo mnie to bolało, gryzło w środku. Zmagałem się z myślami - mówił Hill w wywiadzie dla CBS w 2013 roku. - Wreszcie, w 1990 roku pojechałem z powrotem do Dallas. Przeszedłem się ulicami wzdłuż Dealey Plaza i Houston Street. Wszedłem na 6. piętro budynku, z którego padły strzały. Wyjrzałem przez to okno, sprawdziłem kąty nachylenia, warunki pogodowe. W końcu doszedłem do wniosku, że tamtego dnia zamachowcowi sprzyjało wszystko, a nam nic. A ja zrobiłem wtedy wszystko, co mogłem. Nie byłem w stanie zrobić już nic więcej ze względu na rozwój wydarzeń - przyznał.