"Zróbmy to teraz. Porozmawiaj z 01". Wyciekły nagrania

Były prezydent Brazylii Jair Bolsonaro spiskował w celu zorganizowania puczu po przegranych przez siebie wyborach w 2022 roku i wiedział o planach zamordowania ich zwycięzcy Luiza Inacio Luli da Silvy – wynika z odtajnionego we wtorek policyjnego raportu. Agencja AP dotarła do nagrań, na których słychać, jak wysokiej rangi oficerowie sił zbrojnych Brazylii omawiali próby przekonania byłego prezydenta Jaira Bolsonaro do przeprowadzenia zamachu stanu.