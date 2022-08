Andrzej Poczobut , dziennikarz i aktywista Związku Polaków na Białorusi , od półtora roku przebywa w białoruskim więzieniu. Przez międzynarodową społeczność uznany jest za więźnia politycznego. Niezależne Białoruskie Stowarzyszenie Dziennikarzy (BAŻ) przekazało, że Poczobut usłyszał nowe zarzuty . "Do poprzedniego zarzutu 'wniecania wrogości' dodano Poczobutowi również zarzuty 'nawoływania do środków ograniczających (sankcji), których celem jest uszczerbek dla bezpieczeństwa narodowego'" - poinformowała niezależna organizacja.

Łatuszka: Łukaszenka rozpoczął aktywną propagandę przeciwko Polsce

Były ambasador Białorusi w Polsce, a obecnie białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka mówił w "Dniu na świecie" w TVN24 BiS, że Poczobut to człowiek, który "pokazuje charakter", a "reżim chce go skłonić do tego, żeby przyznał się do przestępstw, których nie popełnił".