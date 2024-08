84-letni Yunus przyleciał w czwartek do stolicy kraju, Dhaki, z Paryża. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej na lotnisku mówił, że "jeśli we mnie wierzycie i mi ufacie, to zapewniam was, że nie będzie żadnych ataków w kraju". - To nasza największa odpowiedzialność - oświadczył. Wypowiedź noblisty przytoczył dziennik "The Daily Star Bangla".