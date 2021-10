Poszukiwania czteroletniej Cleo Smith. Rząd oferuje milion dolarów nagrody za pomoc

Nagroda za pomoc w poszukiwaniach

Policja podkreśla, że istnieją "poważne obawy" o bezpieczeństwo Cleo. Zdaniem śledczych zamek namiotu umieszczony był zbyt wysoko, aby dziewczynka mogła go dosięgnąć, co może sugerować uprowadzenie.

Szef rządu Australii Zachodniej Mark McGowan i odpowiedzialny za policję Paul Papalia ogłosili w czwartek nagrodę, która zostanie wręczona za informacje prowadzące do odnalezienia Cleo lub prowadzące do aresztowania i skazania osoby lub osób zaangażowanych w jej zaginięcie. Dodali, że "modlą się o pozytywny rezultat".

- Mam nadzieję, że większość ludzi zgłosiłaby się sama z siebie, jeśli będą mieli informacje, które mogłyby pomóc policji, ale jeśli ta nagroda zmotywuje kogoś do pomocy policji w sprowadzeniu Cleo do domu, rząd z przyjemnością ją zaoferuje – powiedział Papalia. Zaoferowano nagrodę w wysokości miliona dolarów australijskich (prawie trzy miliony złotych).

Zaginięcie Cleo Smith

We wtorek zrozpaczona matka Cleo, Ellie Smith, i jej partner, Jake Gliddon, wystąpili publicznie z apelem o pomoc w odnalezieniu dziewczynki. - Wszyscy pytają nas, czego potrzebujemy. A wszystko, czego potrzebujemy, to nasza mała dziewczynka w domu. ​​Najgorsze jest to, że nie możemy tu nic więcej zrobić. To dzieje się poza naszą kontrolą, więc czujemy się beznadziejnie - opisywała.