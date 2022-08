Dwa wybuchy w stolicy Armenii. Ofiary w centrum handlowym

czytaj dalej

Janis Sarts, dyrektor Centrum Eksperckiego NATO do spraw Komunikacji Strategicznej w Rydze, mówił o tym, jak Rosja próbuje rozbić jedność Europy w sprawie potępienia agresji na Ukrainę. Według niego "im gorzej Rosji będzie szło na polu bitwy, tym ostrzejszą retorykę będzie stosować", by straszyć Zachód. - Wszyscy widzimy główną rosyjską narrację: nazistowska Ukraina próbująca zaatakować Rosję, Polska i USA to jedne z krajów podsycających ten konflikt - powiedział.