Andrew Tate pozostanie w areszcie. Rumuński sąd oddalił skargę influencera

Andrew Tate został aresztowany 29 grudnia w Rumunii . Śledczy zarzucają mu gwałt, handel ludźmi i stworzenie zorganizowanej grupy przestępczej. Wraz z kontrowersyjnym influencerem, znanym z mowy nienawiści, rumuńscy prokuratorzy zajmujący się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej zatrzymali jego brata Tristana i dwie kobiety . Jak się okazuje, to influencerki, które miały pomagać Tate'owi w werbowaniu kobiet do pracy w branży pornograficznej. Wszyscy zaprzeczyli popełnieniu przestępstw i zakwestionowali nakaz aresztowania.

Rumuński sąd odrzucił we wtorek skargę, którą Andrew Tate wniósł na jego 30-dniowy areszt. Zgodnie z rumuńskim prawem, jeśli dochodzenie będzie wymagało więcej czasu, prokuratorzy mogą ubiegać się o zgodę o przedłużenie aresztu do 180 dni.

Oskarżenia o przestępczą działalność braci Tate

Zdaniem prokuratorów bracia Tate pozyskiwali swoje ofiary, uwodząc je i fałszywie obiecując związek uczuciowy. Ofiary były następnie zabierane do nieruchomości na obrzeżach Bukaresztu. Jak twierdzą śledczy, tam za sprawą przemocy fizycznej oraz zastraszania były wykorzystywane seksualnie poprzez zmuszanie ich do tworzenia treści pornograficznych na strony internetowe, co generowało duże zyski finansowe. Śledczy poinformowali, że zlokalizowali sześć kobiet, które były wykorzystywane seksualnie przez podejrzanych. Prokuratorzy podali również, że jeden z braci zgwałcił jedną z ofiar w marcu 2022 roku. Wtedy też ruszyło śledztwo w sprawie braci Tate.