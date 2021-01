"Folwark zwierzęcy", "Rok 1984" czy "Pigmalion" stały się własnością publiczną

George Orwell, Bernard Shaw, Wojciech Weiss są wśród twórców, których dzieła 1 stycznia 2021 roku trafiły do domeny publicznej. Chroniące je prawa autorskie wygasły. Od tego momentu mogą być swobodnie wykorzystywane.

Co roku 1 stycznia na całym świecie otwiera się dostęp do nowych zasobów, które przestały podlegać prawu autorskiemu i przeszły do domeny publicznej.