"Nie przyszliśmy do Dramatycznego z założeniem terapeutyzowania". Kryzys i nowe otwarcie

- Chcemy wyprowadzić teatr z kryzysu i potrzebujemy na to czasu. Nie ma nikogo, kto byłby w stanie wejść do tego teatru i za dotknięciem czarodziejskiej różdżki błyskawicznie zmienić wszystko, co wymagało zmiany i jednocześnie postawić wybitny repertuar - deklaruje Wojciech Faruga. Po raz pierwszy w podwójnej roli - dyrektora Teatru Dramatycznego i reżysera - zadebiutował właśnie spektaklem "Anioły w Warszawie", zawieszając bardzo wysoko poprzeczkę sobie i zespołowi.