Jak sądy skazywały Łukasza Ż.? Dotarliśmy do wyroków

Pod koniec lipca sąd orzekł: Łukasz Ż. ma trafić do więzienia. Nie może też wsiadać za kółko przez 10 lat. Ale ten wyrok nie zdążył się jeszcze uprawomocnić. Dotarliśmy do jego treści. I do treści poprzedniego. Wiemy już, że to nie pierwszy raz, kiedy zatrzymany w czwartek w sprawie tragicznego wypadku 26-latek, miał trafić do więzienia za jazdę mimo sądowego zakazu.