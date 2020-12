To głównie biały i męski świat. Ale nadchodzi nowa różowa fala

Zawsze idealnie ułożone włosy, sztywne jak jej poglądy. Lekki uśmiech przyklejony do łagodnej twarzy. Chłodna pewność siebie bijąca z każdego słowa i gestu. I ten głęboki spokój, który niejedną osobę doprowadzał do wściekłości.

Tymczasem magazyn "Ladies’ Home Journal" uznał Schlafly – bohaterkę serialu "Mrs. America" - za jedną ze 100 najważniejszych kobiet XX wieku, a sympatycy okrzyknęli ją "pierwszą damą konserwatyzmu". To właśnie ona cztery dekady temu nie dopuściła do przyjęcia poprawki, która wprowadzałaby równość obu płci w Ameryce. Bo – jak sama twierdziła – feminizm nie jest synonimem kobiety. Mimo że licząca 24 słowa ERA (Equal Rights Amendment) nigdy nie została dopisana do amerykańskiej konstytucji, Amerykanki na każdym kroku udowadniają, że nie ma dla nich rzeczy niemożliwych.