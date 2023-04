Nie było miejsca dla niego w Warszawie. Sąd poszedł do domu, Bruno - do domu dziecka

Urodził się tyciutki, dlatego mama nazywa go Tyciu, Tyciulek. Wedle aktu urodzenia Bruno w kwietniu skończy 5 lat. Mniej więcej w połowie życia zdiagnozowano mu autyzm. Ledwo zaczął chodzić do żłobka, z dnia na dzień stał się znów niemowlęciem. Przestał mówić. Przez pierwsze pół roku tylko krzyczał, zanim mama nauczyła się go rozumieć. Ze spojrzeń, z gestów.

1 marca, wracając z przedszkola specjalnego na drugim końcu miasta, na Pradze-Północ, gdzie codziennie odwozi Brunona komunikacją miejską, wdała się w facebookową dyskusję o przyczynach samobójstwa. Godzina jazdy do przedszkola, godzina z powrotem, po południu powtórka. Daleko, ale to jedyne przedszkole dla dzieci w spektrum autyzmu w Warszawie. Tego dnia wróciła do domu bez syna i musiała rozpocząć walkę, by go odzyskać.