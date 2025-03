Są miliardy na schrony, ale nie ma jak ich wydać

W samym 2025 roku na ochronę ludności cywilnej mamy zagwarantowane w budżecie państwa 5 mld 103 mln zł. W kolejnych latach ma to być około 6 miliardów rocznie.

Zarówno kwota, jak i deklaracja ministra brzmią poważnie i tworzą wrażenie, że w całej Polsce właśnie rusza wielkie remontowanie i budowanie różnego rodzaju budowli ochronnych. Ale wrażenie to jest złudne. Wygospodarowanie pieniędzy to dopiero pierwszy krok. Kolejne wyglądają na znacznie trudniejsze. Wiceminister Leśniakiewicz opowiada nam, że system chroniący cywilów w Polsce w razie zagrożenia atakiem jest de facto budowany od nowa, a na rozpoczęcie prac remontowych czy budowlanych w 2025 roku nie ma co liczyć.