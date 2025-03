Układ w lesie? Co i komu zarzuca minister Dorożała

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa zostało złożone 5 marca do Prokuratury Regionalnej w Krakowie i przesłane do wiadomości prokuratora krajowego Dariusza Korneluka. Dotyczy "podejrzenia popełnienia przestępstwa w związku z zamówieniami publicznymi dotyczącymi usług z zakresu gospodarki leśnej na lata 2021-2024 na terenie Nadleśnictwa Czarna Białostocka oraz Nadleśnictwa Supraśl".

To dwa nadleśnictwa podlegające pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych (RDPL) w Białymstoku. Treść zawiadomienia jest zapisana na papierze firmowym ministerstwa, w nagłówku widnieje nazwisko Mikołaja Dorożały - wiceministra i głównego konserwatora przyrody.

Układ w lesie

Każde nadleśnictwo, zwykle raz do roku, ogłasza przetarg (lub przetargi). Wyłania w nim przedsiębiorcę (lub przedsiębiorców) - zwanego zakładem usług leśnych (tzw. ZUL), który przez rok wykonuje w lesie określone prace - wycina drzewa, krzewy, sadzi las, robi tak zwane trzebieże, i tak dalej. Drwale z pilarkami, których spotykamy w lesie, nie są - jak mogłoby się wydawać - pracownikami Lasów Państwowych, tylko pracownikami ZUL-a (zakładu usług leśnych), który wcześniej wystartował w przetargu na usługi leśne i go wygrał. Często są to samozatrudnieni przedsiębiorcy - właściciele jednoosobowych działalności gospodarczych.