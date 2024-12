Odkryli osobisty sztandar Adolfa Hitlera. To unikat na skalę światową. I kłopot

Do niedawna uważano, że nie zachował się ani jeden sztandar Führera. Te, które sporadycznie wypływały na aukcjach, to zapewne fałszywki. Odkryty niedawno w Poznaniu sztandar jest więc unikatem na skalę światową. Tak jak unikalny jest ból głowy, o który przyprawia on muzealników.