Przerwana operacja przelewu milionów z KGHM

W ostatnich dniach swojej pracy na stanowisku prezesa zarządu KGHM Tomasz Zdzikot wnioskował o przelanie ponad miliona złotych do mediów braci Karnowskich i ponad 500 tysięcy dla Telewizji Republika - wynika z dokumentów, do których dotarł dziennikarz tvn24.pl. Z miedziowej spółki oraz należącej do niej fundacji popłynęło do tych mediów w ostatnich latach ponad 14 milionów złotych.