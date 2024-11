Rak, utrata jądra, chemia. Po dwóch latach został mistrzem Polski, po sześciu tatą Alana

Badać się można, a nawet trzeba zawsze, a w ramach kampanii "Mosznowładców" z darmowych badań PSA i USG będzie można skorzystać jeszcze 30 listopada w Katowicach (Galeria Katowicka w godzinach od 10 do 20) i w Gorzowie Wielkopolskim (NoVa Park w godzinach od 10 do 18) oraz 7 grudnia w Stargardzie (AquaStar w godzinach od 10 do 18).