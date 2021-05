"Łańcuch na naszej szyi zaciska się coraz mocniej i mocniej"

Jeżeli pytasz o zdrowie, to ani razu nie byłem w szpitalu. Długi czas funkcjonowałem sobie, czując się jak na wakacjach i w pewnym momencie nawet mi się to spodobało, bo nie trzeba było robić wszystkich rzeczy, które robiłem przed pandemią, gdy w domu bywałem rzadko, a teraz jestem w nim często. Znalazłem sobie ulubione miejsce na kanapie, gdzie - nie ukrywam - spędziłem sporo czasu, ale później przyszły wakacje i upały, więc zacząłem pisać płytę, którą już skończyłem.

Ostatnimi czasy czuję się średniawo, ale walczę z tym - podjąłem program naprawczy, poszedłem do lekarza, bo już można, tak że cały czas staram się trzymać tego byka za rogi.

To była płyta pisana tu i teraz, ale niestety pandemia nam ją zabrała. Pierwsze reakcje po jej wydaniu były bardzo fajne, recenzje były w większości spoko, ale to wszystko zostało skasowane. Show-biznes nie znosi próżni. Mieliśmy wyprzedane wszystkie koncerty na 2020 rok, a było ich mnóstwo. Mieliśmy też zagrać chyba na wszystkich letnich festiwalach, ale to również się nie stało i cała ta zawartość tekstowa gdzieś się rozeszła, nad czym wielce ubolewam. Nawet gdzieś mam te straty finansowe, które ponieśliśmy, bo każdy takie poniósł, ale ten materiał rozbłysnął i zgasł za szybko.