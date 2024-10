Chciał wiedzieć, gdzie są szczątki jego syna. Napisał do oskarżonego. "Kpina, co on odpisał"

Kiedy pytam o wypadek, w którym zginął jej brat Edward Krajnik, w jej jasnych oczach pojawiają się łzy. Gdy zaczyna opowiadać o wydarzeniach sprzed 39 lat, drżą jej usta. - Myśmy od początku wiedzieli, że to tuszowane było. Że to nie była Edka wina, tylko tego kierowcy. Po cichu ludzie mówili, że to P. spowodował wypadek, ale bali się świadczyć, byli zastraszani.

Wypadek w Łączkach

P. był pijany. Na miejsce ściągnięto więc jego ojca - po to, by przyznał się, że to on siedział za kierownicą.